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Туроператор сделал заявление об отдыхе белорусов после землетрясения в Таиланде

Крупный туроператор сказал про отдых белорусов после землетрясения в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Туроператор сделал заявление об отдыхе белорусов после землетрясения в Таиланде. Подробности пишет БелТА.

Сообщается, что 28 марта 2025 года в Мьянме случилось мощное землетрясение, толчки которого ощущались в нескольких соседних странах. В частности, разрушения коснулись и популярного у туристов, в числе которых и белорусы, Таиланда. Представители туроператора Tez Tour уточнили, что по информации от партнеров из Таиланда, указанное землетрясение не коснулось популярных курортов.

«Только в Паттайе были отмечены кратковременные амплитуды, которые были практически не ощутимы», — сказано в сообщении.

Туроператор добавил, что туристы и далее продолжают свой отдых, посещают экскурсии, а также пляжи, рестораны, кафе. В организации обратили внимание, что для безопасности белорусских туристов постоянно поддерживается контакт с представителями в принимающих странах. Говорится, что при возникновении непредвиденных ситуаций белорусы могут обратиться к гиду, в службу поддержки туристов, в посольство.

Ранее Минобороны сказало, что военная делегация Беларуси не пострадала при землетрясении в Мьянме.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с сильным землетрясением в Мьянме.

Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2025 года: вырастет арендная величина, большие выходные, базовый тариф и другие важные новшества мобильных операторов.