Туроператор сделал заявление об отдыхе белорусов после землетрясения в Таиланде

Сообщается, что 28 марта 2025 года в Мьянме случилось мощное землетрясение, толчки которого ощущались в нескольких соседних странах. В частности, разрушения коснулись и популярного у туристов, в числе которых и белорусы, Таиланда. Представители туроператора Tez Tour уточнили, что по информации от партнеров из Таиланда, указанное землетрясение не коснулось популярных курортов.