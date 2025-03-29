Туроператор сделал заявление об отдыхе белорусов после землетрясения в Таиланде. Подробности пишет БелТА.
Сообщается, что 28 марта 2025 года в Мьянме случилось мощное землетрясение, толчки которого ощущались в нескольких соседних странах. В частности, разрушения коснулись и популярного у туристов, в числе которых и белорусы, Таиланда. Представители туроператора Tez Tour уточнили, что по информации от партнеров из Таиланда, указанное землетрясение не коснулось популярных курортов.
«Только в Паттайе были отмечены кратковременные амплитуды, которые были практически не ощутимы», — сказано в сообщении.
Туроператор добавил, что туристы и далее продолжают свой отдых, посещают экскурсии, а также пляжи, рестораны, кафе. В организации обратили внимание, что для безопасности белорусских туристов постоянно поддерживается контакт с представителями в принимающих странах. Говорится, что при возникновении непредвиденных ситуаций белорусы могут обратиться к гиду, в службу поддержки туристов, в посольство.
Ранее Минобороны сказало, что военная делегация Беларуси не пострадала при землетрясении в Мьянме.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с сильным землетрясением в Мьянме.
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