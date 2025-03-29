Мингорисполком сказал про формирование отряда народного ополчения в Минске. Подробности сообщил заместитель начальника отдела по защите государственных секретов, мобилизационной работе и вопросов обороны Мингорисполкома Юрий Шубич, пишет агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что минская милиция провела в столице учения для участников народного ополчения. Представитель Мингорисполкома отметил, что указанные учения станут постоянными. Так, их будут проводить раз в квартал. Вместе с тем он уточнил, что в конце сентября в Октябрьском районе Минска будет сформирован первый отряд народного ополчения.
— Его первоочередная задача — поддерживать порядок в районе. Речь идет о достаточно новом (или хорошо забытом старом) направлении в обороне государства, которое реализуют местные власти при поддержке силовых структур, — подчеркнул Шубич.
Говорится, что занятия состоялись на базе средней школы № 197 имени Героев 120-й дивизии. Участники, среди которых были как обычные граждане, так и бывшие военнослужащие, собирали и разбирали автоматическое оружие, снаряжали магазины патронами, а также учились приемам тактической медицины.
Тем временем под Минском преступники хранили переплавленное золото в трехлитровых банках.
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