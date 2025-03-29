Мингорисполком сказал про формирование отряда народного ополчения в Минске

Сообщается, что минская милиция провела в столице учения для участников народного ополчения. Представитель Мингорисполкома отметил, что указанные учения станут постоянными. Так, их будут проводить раз в квартал. Вместе с тем он уточнил, что в конце сентября в Октябрьском районе Минска будет сформирован первый отряд народного ополчения.