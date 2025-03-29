В Перми двое мужчин фиктивно зарегистрировали в квартирах 40 иностранцев

Установлено, что с 2023 по 2024 год два мигранта, которые стали гражданами России в 2009 и 2017 годах, действовали по предварительному сговору. Они фиктивно поставили на учет более 40 иностранных граждан в трех квартирах в Перми, несмотря на то, что эти люди там не проживали.