В Перми двое мужчин фиктивно зарегистрировали в квартирах 40 иностранцев

В Перми завершено расследование уголовного дела против двух граждан иностранного государства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Установлено, что с 2023 по 2024 год два мигранта, которые стали гражданами России в 2009 и 2017 годах, действовали по предварительному сговору. Они фиктивно поставили на учет более 40 иностранных граждан в трех квартирах в Перми, несмотря на то, что эти люди там не проживали.
Кроме того, в декабре 2023 года один из обвиняемых организовал незаконное пребывание иностранца в Перми, заключив с ним фиктивный трудовой договор.
В ходе расследования было проведено 50 допросов, осмотрено 15 мест происшествий, проведено 5 обысков, изъято и проанализировано множество миграционных документов. Все материалы дела составляют 12 томов. Также следователи наложили арест на имущество и деньги обвиняемых на сумму более 4,5 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.