Солнечное затмение можно будет увидеть в субботу в Беларуси

Следующие два затмения в текущем году произойдут в сентябре. Полное затмение Луны продлится с 18:28 до 23:55 по минскому времени 7 сентября с полной фазой с 20:30 до 21:52. Его увидят практически все жители Европы и Евразии. Второе частное солнечное затмение Солнца состоится 21 сентября, однако его с территории Беларуси увидеть не удастся.