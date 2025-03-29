Солнечное затмение можно будет увидеть в субботу в Беларуси

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Первое в текущем году солнечное затмение белорусы смогут увидеть в субботу — оно будет частным, Луна закроет около 10% диска Солнца, передает Sputnik.
Оно достигнет пика в 13:47 по минскому времени, а завершится в 15:43. При этом лучше всего данное астрономическое явление будет наблюдаться в Северной Америке и в Атлантическом океане — там тень Луны полностью скроет Солнце.
Следующие два затмения в текущем году произойдут в сентябре. Полное затмение Луны продлится с 18:28 до 23:55 по минскому времени 7 сентября с полной фазой с 20:30 до 21:52. Его увидят практически все жители Европы и Евразии. Второе частное солнечное затмение Солнца состоится 21 сентября, однако его с территории Беларуси увидеть не удастся.
Первое лунное затмение жители некоторых регионов планеты могли наблюдать с 13 на 14 марта — в Южной и Северной Америке, на севере Африки и частично в Европе, а также на Дальнем Востоке.