Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечное затмение можно будет увидеть в субботу в Беларуси

Это первое солнечное затмение в текущем году, следующее состоится осенью — в сентябре.

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Первое в текущем году солнечное затмение белорусы смогут увидеть в субботу — оно будет частным, Луна закроет около 10% диска Солнца, передает Sputnik.

Оно достигнет пика в 13:47 по минскому времени, а завершится в 15:43. При этом лучше всего данное астрономическое явление будет наблюдаться в Северной Америке и в Атлантическом океане — там тень Луны полностью скроет Солнце.

Следующие два затмения в текущем году произойдут в сентябре. Полное затмение Луны продлится с 18:28 до 23:55 по минскому времени 7 сентября с полной фазой с 20:30 до 21:52. Его увидят практически все жители Европы и Евразии. Второе частное солнечное затмение Солнца состоится 21 сентября, однако его с территории Беларуси увидеть не удастся.

Первое лунное затмение жители некоторых регионов планеты могли наблюдать с 13 на 14 марта — в Южной и Северной Америке, на севере Африки и частично в Европе, а также на Дальнем Востоке.