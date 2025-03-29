Врач сказала детали оформления школьной медсправки в Беларуси

Специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Анна Котова сказала детали оформления школьной медсправки в Беларуси, сообщает БелТА.
Она напомнила, что в момент оформления детей в школу нужно пройти осмотры у следующих врачей: окулиста, отоларинголога, гинеколога (для девочек), невролога, хирурга, а также стоматолога и логопеда.
Котова отметила, что также необходимо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, анализ на гельминты. Вместе с тем нужно пройти электрокардиограмму, а еще оценку антропометрических данных (подразумеваются рост, вес, оценка физического развития).
— Все исследования и осмотры врачей имеют силу в течении 12 месяцев до осмотра педиатра с заключением о состоянии здоровья. Таким образом, можно уже с января проходить врачей-специалистов, чтобы потом не создавать очереди, — подчеркнула врач.
Она добавила, что подобное дает больше времени на то, чтобы педиатр качественно осмотрел ребенка. Врач обратила внимание, что после сдачи анализов и всех осмотров, специалистом вносятся в справку данные о группе здоровья ребенка. Кроме того, педиатр определяет основную, подготовительную, специальную медицинскую группу или группу лечебной физической культуры. Также вносятся данные о проведенных прививках.
Тем временем педиатр назвала обязательную схему медосмотра детей в Беларуси.
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