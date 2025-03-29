Врач сказала детали оформления школьной медсправки в Беларуси

Она добавила, что подобное дает больше времени на то, чтобы педиатр качественно осмотрел ребенка. Врач обратила внимание, что после сдачи анализов и всех осмотров, специалистом вносятся в справку данные о группе здоровья ребенка. Кроме того, педиатр определяет основную, подготовительную, специальную медицинскую группу или группу лечебной физической культуры. Также вносятся данные о проведенных прививках.