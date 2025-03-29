В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже иконы из храма

— Очень мы благодарим всех, кто потрудился в деле возвращения святыни в наш храм: сотрудников, которые, не покладая рук, трудились и нашли злоумышленника. Хотелось пожелать Божьей помощи в ваших трудах для того, чтобы справедливость всегда торжествовала и зло было наказано.