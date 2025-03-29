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В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в краже иконы из храма

В Ростове после похищения икону вернули верующим в тот же день.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские оперативно задержали мужчину, подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского. Похищенный образ уже вернули в церковь, сообщила в Телеграм официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Мои коллеги в Ростове-на-Дону в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже иконы из храма преподобного Серафима Саровского, — отметила официальный представитель МВД России.

По данным полиции, мужчина днем вошел в храм, снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы и скрылся. В тот же день стражи порядка установили подозреваемого — им оказался 58-летний местный житель с судимостью.

— Фигурант задержан по адресу проживания. Там же обнаружен похищенный образ, который оперативники вернули верующим, — добавила Ирина Волк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.

Настоятель храма иерей Александр поблагодарил полицейских:

— Очень мы благодарим всех, кто потрудился в деле возвращения святыни в наш храм: сотрудников, которые, не покладая рук, трудились и нашли злоумышленника. Хотелось пожелать Божьей помощи в ваших трудах для того, чтобы справедливость всегда торжествовала и зло было наказано.