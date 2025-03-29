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Сезон зимней подкормки птиц завершается в Москве

В Москве завершается сезон зимней подкормки птиц. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: Freepik

«В природе становится достаточно корма для пернатых, они уже могут разнообразить свой рацион без помощи человека. Важно не подкармливать птиц до наступления осенне-зимних холодов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за подкормки те виды птиц, которые должны отправляться на юг, могут задерживаться в городе. Кроме того, регулярное кормление приводит к увеличению численности пернатых на небольших участках, что создает риск распространения заболеваний среди них. С приходом тепла в московских парках появляются беспозвоночные — основной источник белковой пищи для многих видов птиц. Семена и ягоды, оставшиеся с осени, становятся доступными после таяния снега. Водоплавающие птицы находят пищу в водоемах, а мелкие воробьиные — в кронах деревьев и кустарниках. Такие пернатые, как дрозды и скворцы, активно охотятся на беспозвоночных, в то время как синицы, поползни и дятлы добывают личинок из-под коры деревьев. Воробьи и голуби питаются остатками плодов и семян.