Сезон зимней подкормки птиц завершается в Москве

Уточняется, что из-за подкормки те виды птиц, которые должны отправляться на юг, могут задерживаться в городе. Кроме того, регулярное кормление приводит к увеличению численности пернатых на небольших участках, что создает риск распространения заболеваний среди них. С приходом тепла в московских парках появляются беспозвоночные — основной источник белковой пищи для многих видов птиц. Семена и ягоды, оставшиеся с осени, становятся доступными после таяния снега. Водоплавающие птицы находят пищу в водоемах, а мелкие воробьиные — в кронах деревьев и кустарниках. Такие пернатые, как дрозды и скворцы, активно охотятся на беспозвоночных, в то время как синицы, поползни и дятлы добывают личинок из-под коры деревьев. Воробьи и голуби питаются остатками плодов и семян.