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Под Ростовом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Спасатели МЧС ликвидировали опасную находку, напоминающую о событиях военных лет.

Источник: Комсомольская правда

На окраине села Пешково Ростовской области обнаружена немецкая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в донском главе МЧС.

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России извлекли 50-килограммовый снаряд, транспортировали его на полигон и успешно обезвредили.

В МЧС напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещено прикасаться к ним, поднимать, переносить, закапывать или бросать в воду. Также нельзя разводить рядом огонь. Если вы нашли подозрительный предмет, немедленно звоните по номеру 112 или 101.