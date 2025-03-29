Под Ростовом обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На окраине села Пешково Ростовской области обнаружена немецкая фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в донском главе МЧС.
Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России извлекли 50-килограммовый снаряд, транспортировали его на полигон и успешно обезвредили.
В МЧС напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов запрещено прикасаться к ним, поднимать, переносить, закапывать или бросать в воду. Также нельзя разводить рядом огонь. Если вы нашли подозрительный предмет, немедленно звоните по номеру 112 или 101.