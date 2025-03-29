Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Шпицбергене 29 марта можно увидеть солнечное затмение

В последний раз его наблюдали 10 лет назад.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Солнечное затмение можно увидеть 29 марта на архипелаге Шпицберген, в последний раз его наблюдали 10 лет назад. Об этом сообщается в Telegram-канале треста «Арктикуголь».

«Сегодня, 29 марта, Шпицберген встречает солнечное затмение. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в Баренцбурге в 12:37 по местному времени (14:37 по мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последний раз на Шпицбергене в Баренцбурге солнечное затмение наблюдали 10 лет назад — 20 марта 2015 года.

«Тогда в Баренцбург и Пирамиду приехало рекордное число туристов. В гостиницах и хостелах были проданы все места. Баренцбург посетило 190 человек, Пирамиду — свыше 50», — говорится в сообщении.

Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее говорил, что уголь не является будущим Шпицбергена. Архипелаг интересен туристам, поэтому следует инвестировать в этом направлении.