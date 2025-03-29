На Шпицбергене 29 марта можно увидеть солнечное затмение

Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест «Арктикуголь», который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее говорил, что уголь не является будущим Шпицбергена. Архипелаг интересен туристам, поэтому следует инвестировать в этом направлении.