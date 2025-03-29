Из-за аномальной погоды в Омскую область раньше срока вернулись гуси и утки

В Омскую область на несколько недель раньше обычных сроков вернулись перелетные птицы. Как сообщили в Управлении по охране животного мира, на водоемах Седельниковского района местные жители заметили стаю хохлатой чернети — редкого вида красивых нырковых уток. Птицы вернулись с зимовки.
Ранее в Оконешниковском районе заметили вестников настоящей весны — скворцов, а в заказнике «Степной» — серых гусей и журавлей. Как отметили специалисты, птицы прилетели на 6−12 дней раньше обычных сроков. Изменения могут свидетельствовать о теплых зимах, смене климата, влиянии антропогенного фактора.
«Ранний прилет серых гусей и журавлей в заказник “Степной” — это не просто любопытный факт. Птицы — наши живые барометры. Их поведение рассказывает о мире больше, чем кажется», — считает Михаил Зезюля, инспектор отдела ООПТ.
Для сравнения, в прошлом и позапрошлом году серые гуси вернулись с зимовки 25 и 27 марта. Нынешней весной — 19 марта. Серые журавли раньше прилетали в Омскую область в первую неделю апреля. Сейчас птицы прилетели уже 23 марта.
Ранее мы писали, что в Омске зафиксирована самая теплая температура воздуха.