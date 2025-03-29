Из-за аномальной погоды в Омскую область раньше срока вернулись гуси и утки

Для сравнения, в прошлом и позапрошлом году серые гуси вернулись с зимовки 25 и 27 марта. Нынешней весной — 19 марта. Серые журавли раньше прилетали в Омскую область в первую неделю апреля. Сейчас птицы прилетели уже 23 марта.