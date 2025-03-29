В Уфе за сутки задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения

За последние 24 часа на улицах Уфы произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Сотрудники дорожной полиции зафиксировали 319 правонарушений. Среди них 41 случай игнорирования ремней безопасности. Также 10 водителей не выполнили требования уступить дорогу пешеходам. В Уфе за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений правил перевозки детей. 12 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушения ПДД.
Кроме того, сотрудники ГАИ задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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