Жилой комплекс на 357 квартир построят в Солнцево по программе реновации

«Общая площадь новостройки составит почти 43 тыс. кв. м. В ней предусмотрено 357 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. А первые этажи сделают нежилыми — на них можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Жилой комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. Так, в пешей доступности находятся станция метро “Солнцево” и станция “Солнечная” четвертого Московского центрального диаметра. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.