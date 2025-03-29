Минтранс изменил сроки прохождения техосмотра для автобусов и такси в Беларуси

Согласно документу, «Белтехосмотр» будет на шесть месяцев выдавать допуск легковым авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, если с года выпуск прошло пять и более лет, но при учете года выпуска. На подобный срок будут получать документы автобусы, другие транспортные средства, которые предназначены и оборудованы для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, но без места водителя, с моменты выпуска которых прошло два года и более.