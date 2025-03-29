Минтранс изменил сроки прохождения техосмотра для автобусов и такси в Беларуси. Это следует из постановления Министерства транспорта и коммуникаций № 24 от 13 марта 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, «Белтехосмотр» будет на шесть месяцев выдавать допуск легковым авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, если с года выпуск прошло пять и более лет, но при учете года выпуска. На подобный срок будут получать документы автобусы, другие транспортные средства, которые предназначены и оборудованы для перевозки пассажиров, имеющие более восьми мест для сидения, но без места водителя, с моменты выпуска которых прошло два года и более.
Кроме того, допуск на полгода будет предоставляться транспортным средствам, используемым для обучения управлению, но в том случае, если с их момента выпуска прошло пять и более лет. Говорится, что допуск сроком на один год будет возможность получить легковым авто, которые предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и с года выпуска которых прошло менее пяти лет.
Также подобный допуск смогут получить автобусы и другие транспортные средства, предназначенные и оборудованные для перевозки пассажиров, с года выпуска которых прошло менее двух лет.
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