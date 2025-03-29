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В Москве на Садовом кольце в течение дня промоют около 200 фасадов зданий

МОСКВА, 29 марта./ТАСС/. Сегодня в столице планируется промыть почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в связи с установлением постоянных положительных температур воздуха, задействованы 185 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внутренней стороне Садового кольца», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Для очистки фасадов применяются специальные моющие средства, а в работах задействованы 185 единиц техники и 520 рабочих альпинистов. В среднем на промывку одного здания придется около двух часов.

Там добавили, что для очистки объектов, находящихся возле дорог с интенсивным движением, специалисты работают по всему периметру. Дома и здания, расположенные внутри кварталов, очищаются частично.