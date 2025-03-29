В Москве на Садовом кольце в течение дня промоют около 200 фасадов зданий

МОСКВА, 29 марта./ТАСС/. Сегодня в столице планируется промыть почти 200 фасадов зданий на Садовом кольце в связи с установлением постоянных положительных температур воздуха, задействованы 185 единиц техники. Об этом сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.