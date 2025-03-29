Погибшего в ДТП депутата Горсовета Уфы Мукаева похоронят на Ураза-байрам

Погибшего в ДТП депутата Горсовета Уфы Рустама Мукаева похоронят 30 марта, на Ураза-байрам. Прощание состоится на ул. Цветочной, ⅔, сообщает мэрия.
«Совет и Администрация городского округа город Уфа РБ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Рустама Ильдаровича. Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Напомним, депутат разбился в ДТП в Уфимском районе. Он был пассажиром Lexus, который врезался в грузовик Howo. Водители обеих машин госпитализированы.