Погибшего в ДТП депутата Горсовета Уфы Мукаева похоронят на Ураза-байрам

«Совет и Администрация городского округа город Уфа РБ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью Рустама Ильдаровича. Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.