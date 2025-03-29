В последнее воскресенье марта воздух в Челябинской области прогреется до +14

«Купол антициклона над Уралом с его центробежной силой разгоняет облачность и она концентрируется на периферии, создавая пояс небольших дождей, опоясывающий этот антициклон. Крепость последнего над Южным Уралом все же 31 марта пошатнется, в Челябинской, Курганской областях пройдет дождь. Существует вероятность слабого дождя кое-где на крайнем юге Свердловской области, но очень незначительная», — комментировали ранее в Уральском УГМС.