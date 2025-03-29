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В последнее воскресенье марта воздух в Челябинской области прогреется до +14

В последнее воскресенье марта воздух в Челябинской области прогреется до плюс 14 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: Reuters

По информации синоптиков, 30 марта при переменной облачности ночью преимущественно без осадков, от нуля до минус 5 градусов, днем — на западе местами небольшие дожди, плюс 9−14 градусов.

Ветер южной четверти, его скорость 3−8 м/с, днем завтра локально порывы до 12 м/с.

Непосредственно в Челябинске 30 марта преимущественно без осадков, ночью минус 1−3, днем плюс 11−13.

«Купол антициклона над Уралом с его центробежной силой разгоняет облачность и она концентрируется на периферии, создавая пояс небольших дождей, опоясывающий этот антициклон. Крепость последнего над Южным Уралом все же 31 марта пошатнется, в Челябинской, Курганской областях пройдет дождь. Существует вероятность слабого дождя кое-где на крайнем юге Свердловской области, но очень незначительная», — комментировали ранее в Уральском УГМС.

Далее, 2—3 апреля ожидается выход южного циклона через Поволжье на Урал. Предполагается дождь, в конце недели местами на севере и западе Свердловской области с ледяным дождем и мокрым снегом. Затем уже похолодает.