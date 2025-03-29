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В СУ СКР завели уголовное дело на полковника омской полиции

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном управлении СК РФ завели уголовное дело на полковника омской полиции. Высокопоставленного полицейского, возглавляющего отдел по расследованию преступлений в сфере экономики, подозревают в превышении должностных полномочий.

По информации источника «Коммерческих вестей», полковник якобы допустил чуть ли не рукоприкладство — грубо выставил посетителя, пришедшего в отдел за каким-то документом. Инцидент якобы попал на видео.

Факт возбуждения уголовного дела изданию подтвердили в следкоме. Официальных комментариев со стороны СУ СКР и УМВД пока не последовало.

Ранее мы писали, что в Москве за крупную кражу задержали 44-летнего омича.