Специальность изготовителей мармелада появится в Беларуси. Подробности рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, пишет Sputniuk.by.
Она отметила, говоря про новые специальности, что на уровне профессионально-технического образования в 2025 году вводится следующая квалификация — изготовитель мармеладно-пастилочных изделий. Петрова заметила, что профильных специалистов будет готовить Бобруйский государственный торгово-экономический колледж для местного предприятия «Красный пищевик», где производится указанная продукция.
Кроме того, среди новых квалификаций ПТО называются производитель керамических изделий для предприятия «Керамин» и слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов. Петрова заметила:
— Мы видим, что у нас как в метро в столице, так и в других местах — например, ряд торговых центров имеют эскалаторы. Поэтому назрела потребность массового выпуска таких рабочих.
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