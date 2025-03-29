Неизвестный вирус появился в России

Симптомы у заболевших одинаковые: всё начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус «срубает» и невозможно встать с кровати. В сопровождении температуры до 39 градусов россияне отмечают сильнейший кашель до слёз.
В разговоре с SHOT Александра поделилась, что даже через неделю болезни и приёма антибиотиков приступы кашля сохраняются, на 5-й день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании. Тесты на ковид и грипп A, B у девушки отрицательные. По её словам, врачи отмечают много случаев заражения странным вирусом, который пока что не удалось определить.
В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточнённая — ОРВИ» и рекомендуют незамедлительно вызывать скорую при ухудшении состояния.
По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года.