Неизвестный вирус появился в России

В разговоре с SHOT Александра поделилась, что даже через неделю болезни и приёма антибиотиков приступы кашля сохраняются, на 5-й день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании. Тесты на ковид и грипп A, B у девушки отрицательные. По её словам, врачи отмечают много случаев заражения странным вирусом, который пока что не удалось определить.