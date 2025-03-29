Электробусы вышли на новый маршрут т81 в Москве

Отмечается, что Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 км до 80 км. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.