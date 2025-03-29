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«Заоблачный фронт»: в Башкирии прошло итоговое восхождение на Иремель в рамках фестиваля

В Башкирии участники фестиваля взошли на Иремель.

Источник: Комсомольская правда

28 марта в Башкирии прошел финальный день фестиваля «Заоблачный фронт». Участники, среди которых было более 100 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, отправились покорять Иремель.

Перед подъемом на вершину, ребята прошли подготовку: они слушали лекции и сдавали зачеты, которые подготовили их к предстоящему восхождению. Старшая группа участников успешно поднялась на Малый и Большой Иремель. Фестиваль «Заоблачный фронт» стал не только спортивным мероприятием, но и платформой для общения, обмена опытом и вдохновения.

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