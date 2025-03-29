«Заоблачный фронт»: в Башкирии прошло итоговое восхождение на Иремель в рамках фестиваля

Перед подъемом на вершину, ребята прошли подготовку: они слушали лекции и сдавали зачеты, которые подготовили их к предстоящему восхождению. Старшая группа участников успешно поднялась на Малый и Большой Иремель. Фестиваль «Заоблачный фронт» стал не только спортивным мероприятием, но и платформой для общения, обмена опытом и вдохновения.