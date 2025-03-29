Разработан комплексный план восстановления пастбищ в пустыне Каракумы

Пустыня Каракумы занимает более 80% территории Туркмении. «В основном, традиционно, в течение многих лет пустыня используется как пастбищная территория. Естественно, и как запас древесины, топлива тоже использовалась, вырубали саксаул, — рассказал ученый. — С одной стороны, влияние выпаса и рубка кустарников, с другой стороны — засуха: все это влияет на состояние растительности Каракумов. И постепенно идет деградация пастбищной территории».