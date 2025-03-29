Разработан комплексный план восстановления пастбищ в пустыне Каракумы

АШХАБАД, 29 марта. /ТАСС/. Комплексный план восстановления разрушенных пастбищ в пустыне Каракумы и управления ими в условиях засухи был разработан в Туркмении. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил директор Научно-информационного центра Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР) Мухаммет Дуриков.
«Одним из видов деятельности центра является разработка и реализация совместных с международными организациями программ. Например, совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) был разработан и выполнен проект “Комплексный план восстановления деградированных пастбищ Центральных Каракумов и их устойчивого управления в условиях засухи”, — рассказал он.
Пустыня Каракумы занимает более 80% территории Туркмении. «В основном, традиционно, в течение многих лет пустыня используется как пастбищная территория. Естественно, и как запас древесины, топлива тоже использовалась, вырубали саксаул, — рассказал ученый. — С одной стороны, влияние выпаса и рубка кустарников, с другой стороны — засуха: все это влияет на состояние растительности Каракумов. И постепенно идет деградация пастбищной территории».
Дуриков отметил, что, по оценкам, в Туркмении около 18% земель от общей территории деградированы. Чтобы бороться с этим явлением, и был реализован вышеуказанный проект. Он был проведен на территории сельскохозяйственного предприятия «Ербент» в Ахалском велаяте (регионе) в Центральных Каракумах. Площадь пастбищ составила 800 тыс. га, основная деятельность местных сообществ — пустынное животноводство, полностью зависящее от состояния пастбищ.
Результатом стала разработка комплексного плана, который включает в себя внедрение оборота пастбищ, улучшение их водоснабжение, использование ГИС-технологий, улучшение водоснабжения. «Надо усилить работу по внутрихозяйственному очищению таких сетей, по строительству таких сетей. У нас главные коллекторы хорошо работают, межрайонные — тоже неплохо, а вот внутри хозяйств надо усилить эту работу», — уточнил Дуриков.
Также была создана база данных для сбора и обработки информации об использовании пастбищ, разработан учебный модуль по управлению пастбищами. Эти практики планируется расширить на другие пустынные регионы Туркмении.