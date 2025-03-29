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Самарцы призвали властей остановить реорганизацию детсадов

Горожане боятся, что скоро останутся без детсадов.

Источник: Freepik

Самарцы просят чиновников в соцсетях прекратить реорганизацию детских садов.

«С 2022 года объединили и потом закрыли четыре детских сада. В 1990-е все тоже самое делали, а потом детсады приватизировали и ликвидировали», — опасаются горожане.

В департаменте образования города пояснили, что реорганизация детсадов проводится для оптимизации административного ресурса, закрытия учреждений не планируется.

«Все реорганизованные детсады в Самаре продолжают работать по своим прежним адресам в качестве вторых корпусов муниципальных дошкольных учреждений», — добавили чиновники.