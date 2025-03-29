«Лошадь Пржевальского, гигантская вечерница». Новые виды животных попали в Красную книгу Беларуси

Отмечается, что из Красной книги были исключены 14 видов, среди которых пчела мохноногая серебристая, броненосец связанный и другие. Статус некоторых животных по причине увеличения популяции был понижен. К примеру, зубр получил IV категорию (ранее была III), также рысь и барсук получили IV категорию (ранее была II).