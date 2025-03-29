«Лошадь Пржевальского, гигантская вечерница». Новые виды животных попали в Красную книгу Беларуси

Лошадь Пржевальского внесена в Красную книгу Беларуси. Это следует из постановления Министерства природы. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, в Беларуси обновили список редких находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений, включенных в Красную книгу. Вместе с тем некоторые из видов были исключены. Таким образом сейчас в Красной книге 213 видов животных и 310 видов растений.
Говорится, что в Красную книгу были добавлены 24 новых вида. Указываются лошадь Пржевальского, гигантская вечерница (летучая мышь), мохноногий сыч, обыкновенная горлица (птица из семейства голубиных). Также были внесены несколько видов стрекоз (речь идет про стрелку Йохансона, коромысло городчатое, белоноса хвостатого). Вместе с тем добавили жука-щелкуна чешуйчатого, бабочку голубянку арион и другие виды.
Отмечается, что из Красной книги были исключены 14 видов, среди которых пчела мохноногая серебристая, броненосец связанный и другие. Статус некоторых животных по причине увеличения популяции был понижен. К примеру, зубр получил IV категорию (ранее была III), также рысь и барсук получили IV категорию (ранее была II).
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