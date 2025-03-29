В Москве облачность мешает наблюдению солнечного затмения

Частное затмение Солнца 29 марта продлится до 15:44 мск, оно наблюдается в созвездии Рыб. Максимальная фаза (0,936) наступила в 13:49 мск и была видна на восходе в Гудзоновом заливе — солнечный диск скрылся за Луной примерно на 93%. Помимо Северной Америки и акватории Атлантического океана, явление наблюдается на северо-западе России, а также в Европе и на северо-западе Африки.