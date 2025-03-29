В Москве облачность мешает наблюдению солнечного затмения

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Частное солнечное затмение, наблюдаемое в субботу с территории Москвы, совпало с облачной погодой в столице — на момент начала затмения в 14:25 мск светило ушло за облака, наблюдается переменная облачность, передает корреспондент ТАСС, находящийся в ЦАО.
Согласно данным, опубликованным на сайте Росгидромета накануне, в Москве днем 29 марта ожидалась облачная погода.
Над территорией Пресненского городского парка, расположенного за Домом правительства РФ, светило ушло за облака, наблюдается переменная облачность.
В Москве частное затмение началось в 14:25 мск. В 14:49 Луна покроет 2% солнечного диска. К этому моменту светило может появиться из-за облаков.
«В 15:13 мск она “покинет” солнечный диск, затмение в Москве закончится», — сказала ранее корреспонденту ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Корреспондент в ВАО сообщает об облачном небе, мешающем наблюдению затмения. В подмосковных Химках небо также частично закрыто облаками, но наблюдению это пока не мешает, сообщают представители агентства.
Частное затмение Солнца 29 марта продлится до 15:44 мск, оно наблюдается в созвездии Рыб. Максимальная фаза (0,936) наступила в 13:49 мск и была видна на восходе в Гудзоновом заливе — солнечный диск скрылся за Луной примерно на 93%. Помимо Северной Америки и акватории Атлантического океана, явление наблюдается на северо-западе России, а также в Европе и на северо-западе Африки.