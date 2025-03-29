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В Ростовской области за год килограмм чая подорожал более чем на 40 рублей

За месяц чай в Ростовской области подорожал более чем на 7 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за год килограмм чая подорожал на 41,05 рубля, и теперь в среднем продается по цене 1227,46 рубля. Это следует из отчетности, опубликованной Ростовстатом.

При этом в донской столице он обойдется в 1244,97 рубля, что на 30,01 рубля больше прошлогодней цены. Самым дешевым он оказался в Таганроге — по 1148,58 рубля, а самым дорогим в Сальске — по 1286,79 рубля.

Напомним, что также в Ростовской области изменилась цена на хлеб. Теперь килограмм этого основного продукта обойдется в более чем 98 рублей, что на 17 рублей больше прошлогодней цены.