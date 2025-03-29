Горвласти объявили о перекрытии движения в центре города 9 апреля

9 апреля 2025 года на время торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберга, закроется движение транспорта по Гвардейскому проспекту и улице Генерал-фельдмаршала Румянцева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.