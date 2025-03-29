«Тела пенсионеров нашли под обрушившимся домом». Пожилая пара погибла на пожаре в дачном доме в Осиповичском районе

Пожилые муж и жена 90 и 91 года погибли при пожаре на даче под Осиповичами. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Согласно данным, 28 марта 2025 года примерно в 22.55 поступила информация про пожар в жилом доме в деревне Углата, расположенной в Осиповичском районе. Соседи рассказали, что дом сильно горит. В момент приезда спасателей, огонь охватил постройку открытым пламенем.
По словам соседей, в доме могли находиться пожилые родители хозяина домовладения 1934 года рождения. Их предположения подтвердились.
«Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины под обрушившимися конструкциями дома», — рассказали в пресс-службе МЧС.
Говорится, что огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество в доме, повредил стены. Причины пожара устанавливается. В МЧС обратили внимание, что одной из версий является нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (трещина в дымоходе печи) и нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей.
В пресс-службе Следственного комитета отметили, что супруги из Минска 90 и 91 года проживали на даче сезонно. Несмотря на возраст, они вели активный возраст жизни, не курили и не злоупотребляли алкоголем.
«Соседи и работники сельского исполкома характеризуют их положительно. Следователями рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание проводки», — подчеркнули в СК.
Тем временем пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе: «Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек».
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