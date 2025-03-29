В Киренском районе начали убирать вырванные с корнем деревья

Напомним, в 2022 году в Киренском районе сильный ветер вырвал деревья, по прошествии времени поврежденные места могут стать причиной заражения здорового леса вредителями, а также увеличивает риск возникновения пожаров. Санитарно-оздоровительные мероприятия нужны именно для того, чтобы не произошло указанных происшествий.