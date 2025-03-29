В Киренском районе начали убирать вырванные с корнем деревья

В Киренском районе убирают деревья, которые ветер вырвал с корнем из земли. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в 2025 году решено начать разбор погибших и пострадавших деревьев еще до схода снега. Это поможет снизить риски возникновения пожаров.
Отметим, что прежде чем начать работы министерство лесного комплекса заключило государственный контракт с подрядчиком — он обязан провести сплошные санитарные рубки на общей площади почти 38 гектаров.
— Для проведения работ помимо лесозаготовительной техники используется экскаватор, который расчищает снег перед последующей трелевкой ветровальной древесины. По контракту уже проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 3,5 гектара, — рассказывает заместитель министра лесного комплекса Валентин Широков.
Напомним, в 2022 году в Киренском районе сильный ветер вырвал деревья, по прошествии времени поврежденные места могут стать причиной заражения здорового леса вредителями, а также увеличивает риск возникновения пожаров. Санитарно-оздоровительные мероприятия нужны именно для того, чтобы не произошло указанных происшествий.
Всего с 2022 по 2024 года подобные меры были приняты на территории 757,7 гектарах леса, не переданного в аренду. Остальные участки привели в порядок арендаторы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Хомутово студенты-спасатели откачивают воду из подвалов подтопленных домов.