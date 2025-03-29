Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом корпусе Республиканского кардиоцентра

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими впечатлениями от посещения Республиканского кардиоцентра, который произвел на него сильное впечатление. В своем посте в социальных сетях он рассказал о хирургическом корпусе центра, который, по его словам, напоминает нечто большее, чем просто медицинское учреждение.
— Это одна из операционных, — рассказал Радий Хабиров. — Я просто поражён. Это целый завод, где делают не машины — с помощью нового, современного оборудования «чинят» сердца наших людей.
Здесь проводятся сложнейшие операции, включая пересадку сердца, что делает учреждение настоящим оплотом надежды для многих пациентов. Глава региона призвал жителей беречь своё здоровье и не откладывать визит к врачам в случае необходимости.
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