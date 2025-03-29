Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом корпусе Республиканского кардиоцентра

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими впечатлениями от посещения Республиканского кардиоцентра, который произвел на него сильное впечатление. В своем посте в социальных сетях он рассказал о хирургическом корпусе центра, который, по его словам, напоминает нечто большее, чем просто медицинское учреждение.