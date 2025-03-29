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Жителей Ростовской области будут судить за торговлю краснокнижным осетром

Дончан обвиняют в скупке краснокнижного осетра для перепродажи.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Таганрога, подозреваемых в незаконном обороте осетровых рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщили в региональном следкоме. Преступная группа действовала более года, поставляя редких рыб на черный рынок.

Следствие считает, что обвиняемые с марта 2023 по май 2024 года организованно скупали, хранили и продавали русских осетров, нарушая не только российское законодательство, но и международные конвенции по охране биоресурсов. Все участники группы четко распределили роли, чтобы максимально скрыть свою деятельность.

Во время обысков у фигурантов изъяли живых осетров, а также оборудование для их содержания и транспортировки. Следствие провело более 15 экспертиз, включая ихтиологические и биологические исследования, чтобы подтвердить происхождение рыб. Материалы уголовного дела заняли 16 томов.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по статье — до восьми лет лишения свободы.