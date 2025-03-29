Жителей Ростовской области будут судить за торговлю краснокнижным осетром

Следствие считает, что обвиняемые с марта 2023 по май 2024 года организованно скупали, хранили и продавали русских осетров, нарушая не только российское законодательство, но и международные конвенции по охране биоресурсов. Все участники группы четко распределили роли, чтобы максимально скрыть свою деятельность.