Жителей Ростовской области будут судить за торговлю краснокнижным осетром

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Таганрога, подозреваемых в незаконном обороте осетровых рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщили в региональном следкоме. Преступная группа действовала более года, поставляя редких рыб на черный рынок.
Следствие считает, что обвиняемые с марта 2023 по май 2024 года организованно скупали, хранили и продавали русских осетров, нарушая не только российское законодательство, но и международные конвенции по охране биоресурсов. Все участники группы четко распределили роли, чтобы максимально скрыть свою деятельность.
Во время обысков у фигурантов изъяли живых осетров, а также оборудование для их содержания и транспортировки. Следствие провело более 15 экспертиз, включая ихтиологические и биологические исследования, чтобы подтвердить происхождение рыб. Материалы уголовного дела заняли 16 томов.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание по статье — до восьми лет лишения свободы.