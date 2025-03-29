Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

Веселкин был принят в труппу РАМТа (тогда Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Б. В. Щукина. За 42 года в театре им было сыграно порядка 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим событием. В их числе — Фамусов в «Горе от ума», Джерри Крол в «Проблеме» Тома Стоппарда, Сильвио в камерной постановке пушкинского «Выстрела», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах» и многие другие.