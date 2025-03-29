Алексея Веселкина похоронили на Троекуровском кладбище

Ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Веселкин умер 26 марта после тяжелой болезни в возрасте 63 лет.
Прощание с ним состоялось на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ). Соболезнования выразили художественный руководитель театра Алексей Бородин, главный режиссер РАМТа, заслуженная артистка России Марина Брусникина, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и народный артист России Алексей Блохин.
Более ста человек пришли почтить память артиста, среди них — актриса Татьяна Аксюта, радио- и телеведущая Ксения Стриж, актеры Алексей Мясников, Александр Гришин и режиссер Павел Забелин. Траурные венки прислали из Министерства культуры России и коллеги Веселкина из РАМТ.
Об актере
Веселкин был принят в труппу РАМТа (тогда Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Б. В. Щукина. За 42 года в театре им было сыграно порядка 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим событием. В их числе — Фамусов в «Горе от ума», Джерри Крол в «Проблеме» Тома Стоппарда, Сильвио в камерной постановке пушкинского «Выстрела», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах» и многие другие.
Навсегда в истории РАМТа — образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980−1990 гг. и 2000-х годов: Ледик («Крестики-нолики»), Тарталья («Любовь к трем апельсинам»), Алексей («Кабанчик»), Близнецы («Сказка о четырех близнецах»), Эдгар («Король Лир»), Антиох («Береника»), Шиманов («Ловушка 46, рост второй»), Пип («Большие надежды»), Николас («Сон с продолжением»), четыре роли в спектакле «Марсианские хроники», Меркуцио («Ромео и Джульетта»), кардинал Чибо («Лоренцаччо»), Леонид («Гупешка») и многие другие.