«Чайф», «Алиса», «Сурганова и оркестр» выступят на рок-фестивале в Пружанах

«Чайф», «Ария», «Сурганова и оркестр» выступят на рок-фестивале в Пружанах в 2025 году. Об этом сообщает телеграм-канал «1 регион».
В сообщении говорится, что рок-фестиваль «Солнцестояние» состоится 27 и 28 июня. Организаторы объявили второй старт продаж открытым, а также артистов, которые на нем выступят.
Уточняется, что на стадионе «Мухавец» запланировано выступление групп «Алиса», «Крематорий», «Ария», «Чайф». Также на фестивале выступят «Сурганова и оркестр», Nazareth, «Голоса Rainbow» и другие исполнители.
«Перед гостями выступят 12 рок-групп. В ближайшее время объявят остальных участников», — отметили в сообщении.
Кроме живых выступлений, гостей фестиваля будут ждать палаточный городок у озера, фуд-корт, фан- и VIP-зоны, развлечения в городском парке. Организаторы в 2025 году ожидают на рок-фестиваль до 30 000 гостей.
Вместе с тем сейчас стоимость билетов на два дня составляет 230 рублей. Что касается цены на билет в фан-зону, то она составляет 420 рублей, а VIP стоит 700 рублей. Однако уже ближе к датам фестиваля стоимость станет выше.
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