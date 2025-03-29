Самолет, летевший в Усть-Кут, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска

Самолет, вылетевший из Иркутска в Усть-Кут, вернулся обратно, не добравшись до пункта назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной тому стало то, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Усть-Кута стала слишком скользкой из-за непогоды. Соответственно, приземляться там небезопасно.
— По предварительным данным, рейс перенесен на завтрашний день. Судно должно отправиться по запланированному маршруту 30 марта 2025 года в 15:30 по местному времени, — говорится в сообщении ведомства.
В силу того, что пассажирам ждать рейса почти сутки, им обязаны предоставить горячее питание и временные места размещения. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение всех прав.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренском районе начали убирать вырванные с корнем деревья.