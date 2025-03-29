Самолет, летевший в Усть-Кут, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска

Самолет, вылетевший из Иркутска в Усть-Кут, вернулся обратно, не добравшись до пункта назначения. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной тому стало то, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Усть-Кута стала слишком скользкой из-за непогоды. Соответственно, приземляться там небезопасно.