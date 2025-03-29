СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT.
«Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.
Согласно публикации, заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.
Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными.
Как указали журналисты, врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.
В марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.