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СМИ: в России появился неизвестный вирус с тяжелыми симптомами

SHOT: в России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, пишет Telegram-канал SHOT.

«Как стало известно SHOT, заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, у них высокая температура до 39 градусов и сильный кашель.

Одна из заразившихся рассказала, что кашель оставался даже после нескольких дней болезни и приема лекарств, а анализы на коронавирус и ОРВИ были отрицательными.

Как указали журналисты, врачи пока не смогли определить, чем именно заразились пострадавшие.

В марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.