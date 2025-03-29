Собянин: С 2011 года в Москве благоустроено около 90 км набережных

«Порядка 90 км набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки. Первый масштабный проект — Крымская набережная, которая стала полностью пешеходной. Позже обновили Якиманскую, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Садовническую, Воробьевскую, Кадашевскую и другие набережные Москвы-реки. На ранее недоступных для людей территориях, в основном в реорганизуемых промзонах, появляются новые места для отдыха у воды. Крупнейшей из них стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе», — написал Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что планируется продолжить обновление музея-заповедника «Коломенское» и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также благоустройство Даниловской, Дербеневской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных и укрепить берега Москвы-реки вблизи стадиона «Спартак».
«Запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, в южной части ЗИЛа и затона Новинки, на участке от Филевского парка до театра “Мастерская Фоменко” и от ж/д моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка», — заключил мэр.