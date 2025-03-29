МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси

По данным на 29 марта 2025 года, запасы в стабфондах Беларуси составляют 30,3 тысячи тонн, или 127% от графика. В ведомстве уточнили, что картофеля в фондах находится 116% от плана, а яблок — 171%. Вместе с тем моркови в стабфондах страны 118% от плана, капусты — 133%, репчатого лука — 140%, а свеклы — 104%.