МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
По данным на 29 марта 2025 года, запасы в стабфондах Беларуси составляют 30,3 тысячи тонн, или 127% от графика. В ведомстве уточнили, что картофеля в фондах находится 116% от плана, а яблок — 171%. Вместе с тем моркови в стабфондах страны 118% от плана, капусты — 133%, репчатого лука — 140%, а свеклы — 104%.
Ранее Совмин Беларуси ввел на три месяца лицензирование на вывоз картофеля.
Кстати, МАРТ заявил о продлении социальных скидок в крупных торговых сетях. в Беларуси.
Тем временем редкая соня встретилась белорусу в одном из районов страны.
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в третью Родительскую субботу Великого поста 29 марта.