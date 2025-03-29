Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы и ряде областей

«С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область — КазТАГ) в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по городу Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени», — предупредили синоптики.