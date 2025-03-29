Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы и ряде областей

Астана. 29 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы и ряде областей, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +18° 5 м/с 73% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: КазТАГ

«30 марта на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами туман. В Алматы 30 марта ночью и утром ожидается туман. В Конаеве 30 марта ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Туркестанской области в воскресенье ночью и утром в горных районах ожидается туман.

«30 марта днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области 15−20 метров в секунду. В Актау 30 марта днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Карагандинской области в воскресенье ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Караганде 30 марта ночью и утром ожидается туман.

«30 марта ночью и утром на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается туман», — уточнили гидрометеорологи.

В области Абай в воскресенье на юге ожидается пыльная буря. С 20.00 29 марта до 20.00 часов 30 марта по городу Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) второй степени.

«30 марта в Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Петропавловске 30 марта ночью и утром ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».

В Жамбылской области в воскресенье ночью и утром на юге, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Таразе 30 марта ночью и утром ожидается туман.

«С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область — КазТАГ) в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по городу Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени», — предупредили синоптики.