Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в Алматы и ряде областей

«30 марта на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами туман. В Алматы 30 марта ночью и утром ожидается туман. В Конаеве 30 марта ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.
В Туркестанской области в воскресенье ночью и утром в горных районах ожидается туман.
«30 марта днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области 15−20 метров в секунду. В Актау 30 марта днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду», — сказано в сообщении.
В Карагандинской области в воскресенье ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Караганде 30 марта ночью и утром ожидается туман.
«30 марта ночью и утром на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается туман», — уточнили гидрометеорологи.
В области Абай в воскресенье на юге ожидается пыльная буря. С 20.00 29 марта до 20.00 часов 30 марта по городу Семею в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) второй степени.
«30 марта в Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. В Петропавловске 30 марта ночью и утром ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».
В Жамбылской области в воскресенье ночью и утром на юге, в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 метров в секунду. В Таразе 30 марта ночью и утром ожидается туман.
«С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область — КазТАГ) в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 20.00 29 марта до 20.00 30 марта по городу Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени», — предупредили синоптики.