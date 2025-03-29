В Башкирии продолжается борьба с паводками: власти региона обследуют акватории на вертолете

Команда пролетела вдоль реки Ай до самой границы со Свердловской областью. В ходе наблюдений стало ясно, что многие участки рек уже освободились от ледяного покрова. Однако в районе Павловки ситуация остается настороженной — там все еще наблюдается ледостав, что может привести к рискам при дальнейшем таянии снега.