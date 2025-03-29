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В Башкирии продолжается борьба с паводками: власти региона обследуют акватории на вертолете

Власти Башкирии обследовали акватории на вертолете.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, в сопровождении заместителя начальника ГУ МЧС Рамиля Аитова и главы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, провел воздушный мониторинг водоемов региона на вертолете Ка-32. Масштабная проверка направлена на оценку ситуации с паводками и выявление потенциально опасных заторов на реках.

Команда пролетела вдоль реки Ай до самой границы со Свердловской областью. В ходе наблюдений стало ясно, что многие участки рек уже освободились от ледяного покрова. Однако в районе Павловки ситуация остается настороженной — там все еще наблюдается ледостав, что может привести к рискам при дальнейшем таянии снега.

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