Михаил Петчинов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в деревне Ей, потерял родителей еще в детстве, но, несмотря на все трудности, оставался добрым и целеустремленным человеком. Окончил Новонукутскую школу, после чего поступил в колледж на повара. Принимал активное участие в различных мероприятиях, занимался футболом, становился 4-х кратным чемпионом районного праздника «Сур-Харбан».