Михаил Петчинов из Нукутского района героически погиб в зоне СВО

Михаил Петчинов из Нукутского района героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.
Мужчина родился в деревне Ей, потерял родителей еще в детстве, но, несмотря на все трудности, оставался добрым и целеустремленным человеком. Окончил Новонукутскую школу, после чего поступил в колледж на повара. Принимал активное участие в различных мероприятиях, занимался футболом, становился 4-х кратным чемпионом районного праздника «Сур-Харбан».
— В 2018 году Михаил был призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил РФ. Он решил стать военным, неоднократно подписывал контракты. В январе 2025 года был направлен в зону СВО, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Мужчина пал во время выполнения боевого задания 25 февраля 2025, ему было 26 лет. Прощание с героем прошло 29 марта в его родной деревне.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области создают единую систему реабилитации для бойцов СВО.