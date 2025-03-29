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В Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката

Электросамокат спровоцировал пожар в квартире на проспекте Пушкина в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 29 марта, в субботу, сотрудники МЧС работали по сообщению о загоревшемся самокате в квартире, расположенной по проспекту Пушкина, 3 в Минске. В пресс-службе отметили, что в результате случившегося случилось частичное разрушение стены со смежной квартирой.

Спасатели потушили пожар. После этого с помощью гидравлического инструмента они смогли стабилизовать балку перекрытия и стену в смежной квартире. В МЧС уточнили, что никто не пострадал.

«Хозяйка смежной квартиры пришла домой после случившегося», — сказано в сообщении.

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