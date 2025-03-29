В Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката

Отмечается, что 29 марта, в субботу, сотрудники МЧС работали по сообщению о загоревшемся самокате в квартире, расположенной по проспекту Пушкина, 3 в Минске. В пресс-службе отметили, что в результате случившегося случилось частичное разрушение стены со смежной квартирой.