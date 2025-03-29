В Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 29 марта, в субботу, сотрудники МЧС работали по сообщению о загоревшемся самокате в квартире, расположенной по проспекту Пушкина, 3 в Минске. В пресс-службе отметили, что в результате случившегося случилось частичное разрушение стены со смежной квартирой.
Спасатели потушили пожар. После этого с помощью гидравлического инструмента они смогли стабилизовать балку перекрытия и стену в смежной квартире. В МЧС уточнили, что никто не пострадал.
«Хозяйка смежной квартиры пришла домой после случившегося», — сказано в сообщении.
Ранее в Островце голова ребенка застряла в перилах на лестнице.
Кроме того, пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе: «Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек».
Тем временем пожилая пара погибла на пожаре в дачном доме в Осиповичском районе: «Тела пенсионеров нашли под обрушившимся домом».