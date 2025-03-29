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В Гродно пенсионерка провалилась в двухметровый подвал в частном доме

В Гродно спасатели достали пенсионерку из подвала дома.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно пенсионерка провалилась в двухметровый подвал в частном доме. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

Спасатели, приехав на место случившегося, смогли установить, что пожилая женщина находится в подвале частного дома на глубине двух метров. С помощью носилок сотрудники МЧС извлекли пожилую женщину на поверхность, а затем передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Медики доставили пенсионерку в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Тем временем в Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката.

Ранее мы писали, что пропавшего десятилетнего мальчика искали всю ночь в Барановичском районе: «Искали с применением дрона, служебных собак и более 250 человек».

Кстати, суд дал жителю Кобрина три года, разбившему 18 автомобилей в Минске: «Бросал кирпичи, тротуарную плитку, цветочные кашпо, самокат».

А еще редкая соня встретилась белорусу в одном из районов страны.