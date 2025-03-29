В Гродно пенсионерка провалилась в двухметровый подвал в частном доме

Спасатели, приехав на место случившегося, смогли установить, что пожилая женщина находится в подвале частного дома на глубине двух метров. С помощью носилок сотрудники МЧС извлекли пожилую женщину на поверхность, а затем передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Медики доставили пенсионерку в больницу в состоянии средней степени тяжести.