В Гродно пенсионерка провалилась в двухметровый подвал в частном доме. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.
Спасатели, приехав на место случившегося, смогли установить, что пожилая женщина находится в подвале частного дома на глубине двух метров. С помощью носилок сотрудники МЧС извлекли пожилую женщину на поверхность, а затем передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. Медики доставили пенсионерку в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Тем временем в Минске стена квартиры обвалилась из-за загоревшегося электросамоката.
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