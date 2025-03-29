Малый и средний бизнес в Башкирии в 2024 году получил 1 млрд рублей господдержки

В 2024 году Башкирия выделила рекордную сумму в 1 миллиард рублей на поддержку предпринимательства, что стало важным шагом к укреплению бизнес-среды в регионе. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на заседании Государственного Собрания — Курултая, где он представил отчет о деятельности правительства за прошедший год.
Согласно данным, в республике функционирует около 142 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что ставит регион в десятку лучших регионов страны по этому показателю. Более полумиллиона человек трудятся в этом секторе, а темпы роста МСП здесь опережают как среднероссийские, так и среднеокружные показатели.
Андрей Назаров отметил, что в прошлом году налоговые поступления от предпринимателей и самозанятых граждан увеличились более чем на треть и составили 22 миллиарда рублей. Это свидетельствует о растущем доверии к бизнесу со стороны государства и о его активной роли в экономике региона.
Одной из ключевых инициатив стало создание единой точки входа для инвесторов и предпринимателей — механизма обратной связи «ЦУР Бизнес». Премьер-министр подчеркнул важность взаимодействия с бизнес-сообществом, отметив, что уже проведены очные встречи с предпринимателями в муниципалитетах, первая из которых состоялась в Сибае, а вторая — на этой неделе в Иглино.
В этом году правительство продолжит активно поддерживать малый и средний бизнес. Планы включают расширение доступа к финансовым ресурсам и нефинансовым мерам поддержки через региональные институты развития. В частности, ожидается увеличение активов Региональной лизинговой компании и Регионального гарантийного фонда, что позволит привлечь финансирование в объеме не менее 3,5 миллиардов рублей.
Кроме того, будет введен «Дом предпринимательства» в Сибае — уникальная площадка для поддержки бизнеса всего Зауралья. Также планируется внедрение новых мер поддержки для участников специальной военной операции, включая микрозаймы по сниженной процентной ставке и специальные программы лизинговой поддержки.
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