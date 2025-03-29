Малый и средний бизнес в Башкирии в 2024 году получил 1 млрд рублей господдержки

Согласно данным, в республике функционирует около 142 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что ставит регион в десятку лучших регионов страны по этому показателю. Более полумиллиона человек трудятся в этом секторе, а темпы роста МСП здесь опережают как среднероссийские, так и среднеокружные показатели.