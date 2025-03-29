«Качество или несвоевременная уборка подъездов домов». Министр ЖКХ сказал о самых частых жалобах минчан в службу 115

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило заявил, что минчане чаще всего жаловались на несвоевременную уборку подъездов жилых домов в 2024 году в службу 115, пишет БелТА.
Он акцентировал внимание на том, что круг проблем, поднимаемых белорусами, во многом зависит от региона, а также от сезонности.
— Например, в Минске в прошлом году темой номер один стало качество или несвоевременная уборка подъездов многоквартирных домов, — уточнил министр ЖКХ Беларуси.
Трубило отметил, что в областях наиболее актуальны вопросы, которые касаются несоответствия температуры горячей воды санитарным нормам. Он добавил, что летом большое количество жалоб поступает из районных центров, агрогородков и поселков по причине слабого напора или полное отсутствие воды на верхних этажах зданий.
— Причина банальна — днем все активно поливают огороды водой из крана, а вечером жалуются на ее отсутствие.
По словам министра ЖКХ, системы водоснабжения на подобные нагрузки не рассчитаны. Также он заметил, что в топе популярных вопросов — уборка дворовых территорий, покос травы.
Ранее дома, где не будет проводиться капремонт, назвал министр ЖКХ Беларуси: «Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”.
Тем временем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.
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