«Качество или несвоевременная уборка подъездов домов». Министр ЖКХ сказал о самых частых жалобах минчан в службу 115

Трубило отметил, что в областях наиболее актуальны вопросы, которые касаются несоответствия температуры горячей воды санитарным нормам. Он добавил, что летом большое количество жалоб поступает из районных центров, агрогородков и поселков по причине слабого напора или полное отсутствие воды на верхних этажах зданий.