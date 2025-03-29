ФК «Форте» одержал победу над «Динамо-2» на домашнем поле в Таганроге

В субботу, 29 марта, на стадионе «Форте» состоялся напряженный матч в рамках Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд второй лиги «Дивизиона А». Таганрогский клуб принял на своем поле московский «Динамо-2» и одержал уверенную победу со счетом 2:1. Об этом в Телеграм сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.