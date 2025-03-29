ФК «Форте» одержал победу над «Динамо-2» на домашнем поле в Таганроге

В субботу, 29 марта, на стадионе «Форте» состоялся напряженный матч в рамках Всероссийских соревнований по футболу среди мужских команд второй лиги «Дивизиона А». Таганрогский клуб принял на своем поле московский «Динамо-2» и одержал уверенную победу со счетом 2:1. Об этом в Телеграм сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
Несмотря на дождливую погоду, трибуны стадиона собрали преданных болельщиков, которые активно поддерживали родную команду. По словам Светланы Камбуловой, такая поддержка вдохновила футболистов на яркую игру. Голы в ворота москвичей забили Валерий Титаренко и Никита Муромский, обеспечив в копилку «Форте» три очка.
До этой игры таганрогская команда занимала лишь 8-е место в турнирной таблице из 10 участников. Следующую встречу «Форте» проведет на выезде 5 апреля с омским «Иртышом».