Семаглутид повышает выносливость диабетиков с болезнью периферийных артерий

Эти наблюдения показали, что через полгода после начала прием лекарства добровольцы начали проходить на 12% больше расстояния, чем в момент начала эксперимента, а через год эта дистанция выросла на 21%, чего не наблюдалось среди контрольной группы. Аналогичным образом изменилось то расстояние, которое участники опытов проходили до начала появления болевых ощущений, что говорит о значительном улучшении состояния их сосудов и возможности использования семаглутида для терапии болезни периферийных артерий, подытожили ученые.