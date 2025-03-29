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Какой будет погода в Казахстане 30 марта

На большей части республики синоптики прогнозируют туман и облачную погоду.

Сейчас в Ричмонде: +22° 7 м/с 53% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 30 марта.

В Абайской области ожидается пыльная буря.

В Алматинской области ожидается временами туман. г. Алматы: 30 марта ночью и утром ожидается туман. Конаев: 30 марта ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 30 марта ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается туман. г. Караганда: 30 марта ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Актау: 30 марта днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. Петропавловск: 30 марта ночью и утром ожидается туман.

В Туркестанской области ожидается туман.

В Улытауской области ожидается туман.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 10−12 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 17−19 тепла.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.