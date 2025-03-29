Какой будет погода в Казахстане 30 марта

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Казгидромет опубликовал прогноз погоды на воскресенье 30 марта.
В Абайской области ожидается пыльная буря.
В Алматинской области ожидается временами туман. г. Алматы: 30 марта ночью и утром ожидается туман. Конаев: 30 марта ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 30 марта ночью и утром ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается туман. г. Караганда: 30 марта ночью и утром ожидается туман.
В Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Актау: 30 марта днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке ожидается туман. Петропавловск: 30 марта ночью и утром ожидается туман.
В Туркестанской области ожидается туман.
В Улытауской области ожидается туман.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 10−12 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 17−19 тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.