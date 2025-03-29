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В Башкирии прогнозируется значительное потепление

В Башкирии ожидается +9…+14 градусов тепла.

Источник: Комсомольская правда

30 марта в Башкирии прогнозируется облачность без значительных осадков. По данным Башгидромета, ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 2−7 м/с.

Ночью температура будет колебаться от 0 до −5 градусов. А вот днем ожидается потепление: столбик термометра поднимется до +9…+14 градусов. Ночью и утром на некоторых участках автодорог возможна гололедица.

В Уфе погода будет аналогичной: переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура опустится до 0−2 градусов, а днем ожидается комфортные +11…+13 градусов.

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