Блогер Апачев признал вину за граффити в Судже и предложил помощь Хинштейну

Блогер Аким Апачев явился в полицию и дал показания по акту вандализма в Судже Курской области. Ранее его видео с нецензурным граффити в пострадавшем от боев с ВСУ городе вызвало широкий общественный резонанс. Врио губернатора региона Александр Хинштейн назвал поведение блогера «пиаром на крови» и заметил, что «бесконечно бегать» от полиции у него не получится. Апачев уже предложил помочь восстановить разрушенные памятники в Курской области.