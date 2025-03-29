В Ростове водитель «Лады Приоры» сбил 8-летнюю девочку во дворе

Около 14.45 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по двору на улице Теряева в сторону улицы Шостаковича. В районе дома № 8 он совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения машины.