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В Ростове водитель «Лады Приоры» сбил 8-летнюю девочку во дворе

В Ростове после ДТП в больницу отвезли 8-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

29 марта 2025 года в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Авария произошла во дворе дома по улице Теряева. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 14.45 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», ехал по двору на улице Теряева в сторону улицы Шостаковича. В районе дома № 8 он совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения машины.

В результате аварии ребенок получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В ГАИ Ростовской области напомнили водителям, что дворы — зона повышенной опасности, где нужно снижать скорость. Там припаркованные машины, деревья и другие объекты ухудшают обзор, поэтому важно быть предельно внимательным.

Также в автоинспекции призвали родителей контролировать перемещение детей, регулярно повторять с ними правила дорожного движения, а также самим соблюдать их, показывая правильный пример.